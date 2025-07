Elon Musk osnovao Američku stranku: Vraćam vam slobodu

Muskova objava dolazi nakon što je predsjednik Donald Trump u petak potpisao svoj samozvani “veliki, lijepi” zakon o smanjenju poreza i potrošnji.

Nakon što je svoje pratitelje na mreži X dan ranije pitao treba li osnovati novu političku stranku, milijarder i donedavni bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa s kojim se razišao, Elon Musk, u subotu je objavio da je i osnovao “Američku stranku”. “U omjeru 2 prema 1 želite novu političku stranku i imat ćete je! Danas je osnovana Američka stranka kako bi vam vratila slobodu”, napisao je na mreži X. By a factor of 2 to 1, you want a new political