U Eko parku Ilina Voda u 17 sati turnir 3X3, večeras bez blokade ulica

U Eko parku Ilina Voda u 17 sati počinje finalni turnir u košarci 3×3 turnir od 17 časova.

Plasirali smo se u finale za kategoriju U16, dođite i podržite nas ukoliko ste u mogucnosti, poručuje ekipa iz Eko parka. S druge strane, Slobodni univerzitet Kragujevca, Ujedinjeni zborovi i IT blokada kažu – 7 dana otpora – 7 dana istine. Danas se i Bog odmara – pa ćemo i mi“ I poručuju Kragujevčanima: Sedam dana je prošlo od kada ste zarobili strah i pustili slobodu da hoda ulicama našeg grada. Niko to nije uradio umesto vas. Nisu to nikakvi „strani faktori“.