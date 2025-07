Usvojen kalendar upisa za školsku 2025/26. godinu: Prvi rok od 21. jula, prijemni od 24. do 29. jula

Sednica Senata Univerziteta u Beogradu biće održana sutra, 7. jula, a na dnevnom redu je raspisivanje konkursa za upis nove generacije studenata u školsku 2025/26. godinu.

Kako saznaje dnevni list Danas, prvi upisni rok na fakultete u sastavu UB počinje 21. jula, predajom dokumenata kandidata, a prijemni ispiti će biti održani od 24. do 29. jula, prema rasporedu koji budu objavile visokoškolske ustanove. Sve upisne aktivnosti u prvom roku treba da budu završene najkasnije do 9. avgusta. Oni koji u prvom upisnom roku ne uspeju da dođu do indeksa imaće novu šansu u septembru, ali će moći da konkurišu samo za one studijske programe na