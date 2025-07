Ilon Mask osnovao svoju partiju

Američki milijarder Ilon Mask izjavio je da je formirao Američku partiju u cilju, kako je rekao, vraćanja slobode američkom narodu.

"Kada je u pitanju bankrotiranje naše zemlje rasipništvom i korupcijom, živimo u jednopartijskom sistemu, a ne u demokratiji. Danas je Američka partija formirana da vam vrati slobodu", rekao je Mask na mreži X. On je to rekao dan nakon što je na mreži X objavio anketu u kojoj su dve trećine anketiranih rekle da se slažu sa formiranjem nove partije. By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it! When it comes to bankrupting our country