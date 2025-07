Od sutra mogući pljuskovi, osetno svežije od utorka

Još će ponedeljak biti veoma topao, a onda sledi nekoliko osetno svežijih dana, a najavljeni su i pljuskovi.

U ponedeljak su mogući pljuskovi sa grmljavinom, a temperatura će biti od 22 do 34 stepena. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i jugozapadni, tokom dana u kratkotrajnom pojačanju. I u utorak su mogući pljuskovi sa grmljavinom, a temperatura će se kretati od 20 do 29 stepeni. U sredu je moguća kiša. Minimalna temperatura biće 15, a maksimalna 23 stepena. I u četvrtak je moguća kiša, dok će se temperatura kretati od 13 do 24 stepena. U petak suvo i umereno oblačno,