Požar na deponiji „Golo brdo“: Vjetar otežava gašenje, opasnost po okolno šumsko područje

Na deponiji Golo brdo kod Novog Pazara danas je izbio veliki požar, javlja radio Sto plus.

Direktor JKP „Čistoća“ Faruk Škrijelj rekao je da su na teren izašle dvije ekipe vatrogasaca, te da je i to javno preduzeće uputilo dvije cisterne na deponiju. „Jak je vjetar i nepristupačno je za gašenje. Postoji bojazan da se požar proširi na šumu, ali vjerujem da će to vatrogasci spriječiti“, rekao je on. Direktor je potvrdio da je preduzeće koje upravlja deponijom o požaru obaviješteno danas u 16 časova i da je tada na teren upućeno jedno vozilo. Na deponiji su