Fenski efekat vetra u Srbiji, danas do 42 stepena pa strmoglavi pad temperature: Stiže nevreme! Ovo je detaljna prognoza za naredne dane

Nakon jučerašnjih 41 stepen, koliko je mereno u Ćupriji, iza nas je i vrlo topla, pred mnogima i tropska noć. Minimalna temperatura nije se spuštala u Beogradu ispod 25 stepeni.

I početak ove sedmice pred nama doneće Sriji vedro i vrelo vreme, ali će znatno ugodnije već biti na severozapadu Srbije, gde će u utorak maksimalna temperatura biti ispod 30 stepeni. Maksimalna temperatura biće danas od 30 na severozapadu do 40 stepeni na istoku i jugoisoku Srbije, u Beogradu do 36, a u utorak od 26 u Bačkoj do 40 stepeni na istoku Srbije, u Beogradu do 34. Lokalno se danas u dolini Velike i Južne Morave očekuje do 42 stepena, najavio je Đorđe