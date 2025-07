"Dela govore mnogo više od beseda": Oglasio se Vučić iz Jagodine nakon otvaranja Memorijalnog parka u čast Dragana Markovića Palme

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisutsvovao je ceremoniji otvaranja turističkog kompleksa i Memorijalnog parka Dragan Marković Palma u Jagodini, u izletištu Potok.

"Danas je veliki dan, jer danas ostavljate večiti trag Jagodincima o onome što je uradio Dragan. On je to zaslužio svojom posvećenošću, svojim radom, trudom, ljubavlju prema Jagodini, ogromnom energijom koju je ulagao da bi pomogao gradu i ljudima. Dela govore mnogo više od beseda. Šta god da pogledate u Jagodini – od svega što je urađeno i uređeno, do fabrika koje su podignute na obodima Jagodine, Dragan Marković Palma je u svemu učestvovao i za sve se borio, a