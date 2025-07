Prve slike stravičnog sudara na Mostu na Adi: Jedna osoba poginula, druga teško povređena: Na licu mesta jeziv prizor (foto, video)

Jedna osoba je stradala, dok je druga teško povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas oko 14.50 sati na Mostu na Adi ka Hipodromu.

Kako saznajemo, došlo je do direktnog sudara dva automobila "reno klia" i "fijata 500l" od kojih je jedan završio uz bankinu potpuno smrskan. Kako prenosi reporter "Blica" sa lica mesta, na mestu saobraćajne nesreće su potresne scene. Na kolovozu se nalaze predmeti koji su ispali iz automobila od siline udarca. Postoje indicije da je došlo do proklizavanja usled čega je došlo do teške nesreće. Saobraćaj se na ovoj deonici pušta naizmenično. Policija obavlja uviđaj.