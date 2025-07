Sad razmatra nove sankcije Tramp: Nezadovoljan sam ponašanjem Putina “ubija mnogo ljudi“

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je nezadovoljan ponašanjem ruskog predsednika Vladimira Putina i naveo da razmatra nove sankcije protiv Rusije.

„Nisam zadovoljan Putinom, to mogu da vam kažem. Ubija mnogo ljudi, uglavnom svojih i ukrajinskih vojnika. Broj poginulih sada iznosi i do 7.000 nedeljno“, rekao je Tramp u obraćanju novinarima, prenosi New York Times. Ponovio je da rat u Ukrajini "nikada nije trebalo da se desi" i da treba da se završi jer "mnogo ljudi umire". „Putin nas zasipa gomilom sr**a, ako želite da znate istinu. On je sve vreme veoma fin, ali se ispostavi da je to besmisleno. Stalno nam