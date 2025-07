Pljačka u dvorištu škole Amerikanac žrtva napada, maloletnik i mladić uhapšeni

Policija u Kraljevu rasvetlila je razbojništvo počinjeno nad devetnaestogodišnjim američkim državljaninom i uhapsili S. M. (19) , dok će protiv jednog sedamnaestogodišnjaka iz ovog grada podneti krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo u saizvršilaštvu.

S. M. se sumnjiči da je u petak, u večernjim časovima, u dvorištu Ekonomsko - trgovinske škole, zajedno sa sedamnaestogodišnjakom, uz pretnju nožem, od američkog državljanina oteo sat i mobilni telefon, nakon čega ga je udario nogom. Pretresom stana S. M. pronađena je manja količina kanabisa, pa se on sumnjiči i za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. S. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom