Novak postavio još jedan rekord na Vimbldonu, a ima li razloga za brigu posle teškog proklizavanja?

''Kako si, Novače?'', bilo je prvo pitanje za Novaka Đokovića po završetku teškog meča protiv Flavija Kobolija koji je srpski teniser dobio sa 3:1 u setovima. ''Baš sveže'', našalio se Nole, a onda nastavio ju ozbiljnijem tonu: ''Pre svega, velike čestitke Flaviju za neverovatan turnir i sjajan meč danas.

Igrao sam jednom sa njim, često i treniramo zajedno, ali uglavnom na drugim podlogama. Naravno, nije isto trenirati i igrati mečeve. On jako dobro servira, ima velike kvalitete i dosta se od njega očekuje u budućnosti. Želim mu sve najbolje''. Kako se oseća posle teškog proklizavanja pred sam kraj meča, na meč-loptu? ''Imao sam to jedno teško proklizavanje, ali mislim da nisam puno padao ove godine, što me i iznenađuje s obzirom na to kako se krećem i koliko