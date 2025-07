Novi toplotni talas stiže u Srbiju: Od ovog datuma ponovo nas očekuje vrelo vreme

Nakon dugotrajnog vrelog talasa i temperatura i do 41°C, Srbiju je zahvatilo drastično osveženje, a današnje temperature su i za 20 stepeni niže u odnosu na prethdne dane.

U Srbiji danas preovladava kišovito i pravo jesenje vreme, uz temperature oko 14-15 stepeni. U Srbiji u četvrtak promenljivo oblačno i sveže za ovo doba godine, ponegde sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom u centralnim, istočnim i severoistočnim delovima. Duvaće umeren do pojačan severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 17°C, maksimalna dnevna od 21 do 25°C, u Beogradu do 22°C. U petak umereno toplo, maksimalna temperatura biće od 23 do 27, u