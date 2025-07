Kremlj o Trampovim pretnjama Putinu

Kremlj „dovoljno mirno“ gleda na to što je predsednik SAD Donald Tramp počeo oštrije da se izražava o Vladimiru Putinu, izjavio je novinarima portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

„Recimo ovako, Tramp u celini ima prilično oštar stil izražavanja“, naveo je Peskov. Komentarišući audio-snimak iz 2024. godine, koji je objavio Si-En-En, u kojem, navodno, Tramp preti da će bombardovati Moskvu i Peking, pres-sekretar Kremlja je istakao da ne zna da li je to lažna vest ili nije. „Da li je to lažna vest ili nije — mi to ne znamo. Lažnih vesti je sada mnogo, često ih je više nego istinitih informacija. Mi uvek polazimo od toga kada analiziramo