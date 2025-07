Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i povremenom kišom , temperatura do 25

Tokom dana duvaće umeren, povremeno jak severozapadni vetar, a najniža temperatura kretaće se od 11 do 16 stepeni, dok će najviša biti od 21 do 25 stepeni. U narednih sedam dana, do 17. jula, očekuje se promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uz postepeni porast temperature, a pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom biće veoma retka. Maksimalne temperature oko i iznad 30 stepeni očekuju se od subote. GZS