Stanković: Blokade su otmica univerziteta

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je da je blokada fakulteta „otmica univerziteta“ i dodao da fakulteti moraju biti deblokirani kako bi počela nastava i ispiti. „Mislim da treba staviti tačku na otmicu univerziteta.

Blokade služe kao politička platforma čelnicima univerziteta za njihove političke ambicije“, rekao je Stanković za televiziju Insajder. Stanković je dodao da je svoj kabinet shvatio kao „ratni kabinet“. „Smatram da je to dug koji imamo prema studentima, a ujedno i profesionalna obaveza nastavnika. Da li je to moja pobeda ili ne, neka sude drugi. Ja sam svoj kabinet shvatio kao ratni kabinet kada sam ušao u njega“, rekao je Stanković, prenosi Beta. On je dodao da će