Prijatan letnji dan, najviša temperatura do 27 stepeni

Promenljivo oblačno vreme, uz duže sunčane intervale. Moguća je retka pojava kratkotrajne kiše. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni.

Tolije vreme u Srbiji, uz sunčane intervale i oblake. Na istoku Srbije povremeno će duvati jak severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 16 stepeni, atokom dana od 24 stepena do 27 stepeni. U Beogradu duži sunčani periodi, posle podne u nekim delovima grada može biti malo kiše, s temperaturom do 25 stepeni. U subota se očekuje u većem delu pretežno sunčano i toplo vreme, uz temperaturu do 31 stepen.