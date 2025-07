Vučić tvrdi „da voli Đokovića svim srcem“, dok ga režimski tabloidi razvlače: „Zvao me je Novak…“

Dok režimski tabloidi na najprizemniji način napadaju Novaka Đokovića zbog podrške građanskim protestima i studentima, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokušava da se "opere" i perfidnim izjavama na istim tabloidima skrene pažnju sa suštine problema. „Naravno, navijam za Đokovića svim srcem.

On je legenda Srbije… Može on da govori protiv mene koliko hoće, ali nikada neću reći ništa loše protiv njega“, izjavio je Vučić, dok su ga mediji pod njegovom kontrolom danima brutalno razvlačili po naslovnim stranama. Predsednik je otkrio i da je razgovarao sa Đokovićem noć pre nego što je podržao „blokadere“, ali nije želeo da otkrije detalje razgovora. „Pozvao me je, neću komentarisati. Uvek ću da ga poštujem. U politici može da podržava šta hoće, ali mi ćemo