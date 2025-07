Rhmz se oglasio i najavio naglu promenu vremena: Sunčano do srede, a potom osveženje - pljuskovi i grmljavina

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje promenu vremena već od utorka. Nakon pretežno sunčanog i veoma toplog ponedeljka, Srbiju očekuju kiša, pljuskovi s grmljavinom i pad temperature.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je tokom noći malo do umereno oblačno sa slabim vetrom promenljivog pravca. Prema vremenskoj prognozi RHMZ sutra ujutru biće umereno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti u brdsko-planinskim predelima. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 15 do 22 stepeni, a najviša dnevna od 32 do 36 Celzijusa. U utorak (15.07.)