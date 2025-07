Vremenska prognoza za Srbiju: najtopliji ponedeljak, zatim kiša i osveženje od utorka

Naslovi.ai pre 1 sat

Ponedeljak donosi veoma toplo i pretežno sunčano vreme, dok se od utorka očekuju pljuskovi, grmljavina i pad temperature.

Danas će u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo vreme sa jutarnjim temperaturama od 10 do 19 stepeni i maksimalnim dnevnim od 32 do 37 stepeni. Vetar će biti slab do umeren, pretežno južni i jugoistočni, a uveče se očekuje slaba do umerena oblačnost. N1 Info Nova Danas RTV Novi Pazar Alo

Sutra se očekuje umereno oblačno vreme ujutru, a tokom dana pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i severozapadni. Temperatura će biti od 15 do 22 stepena ujutru i od 32 do 36 stepeni tokom dana. Telegraf Novi magazin Blic

Narednih dana biće pretežno sunčano i toplo vreme bez izraženih vrućina, sa prijatnim noćnim temperaturama između 11 i 18 stepeni. Oko 17. jula moguće je osveženje uz češću pojavu pljuskova i maksimalne temperature do 28 stepeni. Blic Mondo Nova

U ponedeljak i utorak očekuje se promenljivo i nestabilnije vreme sa mogućim pljuskovima i grmljavinom, dok će temperature biti u blagom padu. Pressek Radio 021 RTS Mondo

Od 21. jula očekuje se novi toplotni talas sa temperaturama koje će u nekim gradovima premašiti 40 stepeni, što predstavlja značajnu promenu u vremenskim uslovima za kraj jula. Alo