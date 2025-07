Evo gde možete da gledate uživo TV prenos finala Čelsi - PSŽ na Mundijalu za klubove

To je to! Došli smo do poslednjeg stepenika na Svetskom prvenstvu za klubove! Večeras će se odigrati finalna utakmica između Čelsija i PSŽ-a, koja će nam dati odgovor na pitanje ko će poneti sa sobom trofej iz Njujorka.

FIFA se potrudila da ovogodišnje inaguralno takmičenje donese dosta uzbuđenja, a nakon svega, dva tima će se boriti za prestižni trofej, ali i vrlo primamljivu novčanu nagradu, pošto će boljem iz ovog susreta pripasti i dodatnih 40 miliona evra. PSŽ je u nekim momentima na ovom prvenstvu izgledao krajnje neumoljivo, pa će biti zanimljivo videti da li će i u kolikoj meri uspeti da im parira Čelsi. Nisu se ni Plavci loše prikazali, pošto su izbacili Fluminense u