Advokat Radovan Novaković, nakon puštanja na slobodu: Sns uskoro gubi vlast...

Advokat Radovan Novaković, jedan od sedam uhapšenih posle blokade magistrale u Užicu, a koji je danas pušten na slobodu, zahvalio je svim građanima Užica, kao i iz ostalih gradova, što su im prethodnih dana pružali podršku i vršili pritisak da budu oslobođeni.

Na pitanje zašto je bilo potrebno da on i ostali budu uhapšeni, on kaže da je "očigledno da je gospodin predsednik Republike smatrao da će uklanjanjem sedam najistaknutijih ljudi koji su učestvovali na protestima sprečiti da se skupovi u Užicu održe. Međutim, on očigledno pogrešno procenjuje Užice i Užičane. Mi kao sredina nismo neko ko će da se plaši hapšenja. Mi smo neko ko, kao građani Užica, reaguje na represiju, neko ko se suprotstavlja nasilju". "Očigledno da