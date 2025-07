Brnabić o Đokiću: Dolazi vreme odgovornosti

BEOGRAD - Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da to što je rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić otvoreno govorio za nemački Špigl o "univerzitetskoj izbornoj listi" suprotno Zakonu o visokom obrazovanju i da predstvlja krivično delo, a poručila je i da dolazi vreme odgovornosti.

"To što je on uradio za Špigl je takođe još jedno krivično delo. Ne zato što je dao intervju, nego to što je on potpuno otvoreno pričao o izbornoj listi, praktično univerzitetskoj listi, to je suprotno Zakonu o visokom obrazovanju. Na fakultetima ne sme da postoji politika. Oni su okupirali, privatizovali fakultete, čitav univerzitet koriste kao jedan svoj veliki izborni štab. To ne sme da se radi, to je suprotno zakonu", rekla je Brnabić sinoć na TV Pink. Brnabić