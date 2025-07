Nakon oblačnog jutra, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni

NOVI SAD - Danas ujutru umereno oblačno vreme, a tokom dana očekuje se pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti u brdsko-planinskim predelima, navodi se u vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od 15 do 22 stepena, a najviša od 32 do 36 stepeni. U Novom Sadu će ujutru biti umereno oblačno, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 19 do 22 stepena, a najviša dnevna oko 33. U utorak i sredu biće promenljivo, sparno i nestabilno vreme uz smenu sunčanih perioda i lokalne pojave kiše i pljuskova sa grmljavinom. U