Od danas vremenski rolerkoster! Goreće nebo nad Srbijom, živa "skače" i do 40 stepeni, a onda pljuskovi s grmljavinom

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) najavio je da nakon sunčanog i vrlo toplog vikenda, od danas sledi promena vremena uz lokalne pljuskove i osveženje, naročito krajem sedmice.

Ipak, već od subote očekuje nas novi toplotni talas sa temperaturama i do 40 °C početkom naredne nedelje. "Do kraja dana pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 32 do 36 °C", stoji u najavi RHMZ. Kako najavljuje RHMZ,danas promenljivo sa dužim periodima sunčanog vremena, ali nestabilnije, pa se očekuje i lokalna pojava kratkotrajne