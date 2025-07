Apokaliptične scene u Njujorku: Voda prodrla u metro dok su putnici bili u vozu, kritično i u Nju Džersiju (VIDEO)

Obilne kiše koje su pale u ponedeljak na severoistoku SAD-a izazvale su poplave na ulicama Njujorka i paralisale saobraćaj na putevima i aerodromima ove metropole.

Istovremeno su izdata upozorenja na iznenadne poplave u Vašingtonu, Baltimoru, Nju Džerziju i Virdžiniji, dok je i Aerodrom "Ronald Regan" u stanju pripravnosti. #NMWX #OKWX #FLWX #TXWX #FlashFloods #FEMA: Flash floods and thunderstorms across parts of the USA including New Mexico, Texas, Oklahoma, Arkansas, Florida, etc. Be safe! @NOAA:🙏 https://t.co/Q9q6ac2MUt pic.twitter.com/w1KgY3pKSH — USAS: weather, avgeek, ships, tanks! 🇺🇲🌊🌪️ (@USAS_WW1) July 14, 2025