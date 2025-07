Minimalna zarada u Srbiji povećana na 500 evra od oktobra 2025., najavljen rast na 550 evra od 2026.

Naslovi.ai pre 20 minuta

Vanredno povećanje minimalne zarade na 500 evra od oktobra 2025. uz najavu daljeg rasta na 550 evra od 2026.

Na 124. sednici Socijalno-ekonomskog saveta Srbije doneta je jednoglasna odluka o vanrednom povećanju minimalne zarade za 9,4 odsto, što će od 1. oktobra 2025. godine dovesti minimalac do 500 evra, odnosno 58.630 dinara. Odluka je rezultat socijalnog dijaloga između vlade, poslodavaca i sindikata. N1 Info Blic Danas InfoKG Pressek Blic RTV Euronews Politika RTK Vranje news Sputnik Bujanovačke Bloomberg Adria

Ministarka rada Milica Đurđević Stamenkovski i ministar finansija Siniša Mali istakli su da je ovo vanredno povećanje, koje prethodi redovnom usklađivanju od januara, i da je deo šireg plana za postepeno povećanje minimalne zarade do 651 evra do kraja 2027. godine. Mali je naveo da će cena radnog sata biti povećana sa 308 na 337 dinara, a povećanje je inicijativa Vlade Srbije i ispunjenje obećanja predsednika Vučića. RTS Alo Nova Blic Nova ekonomija Radio sto plus Radio sto plus

Pregovori o povećanju minimalne zarade za 2026. godinu počeće krajem avgusta ili početkom septembra, a cilj je da minimalac od 1. januara 2026. godine iznosi 550 evra, najavio je ministar finansija Siniša Mali. Predstavnici SES-a naglašavaju da je dogovor postignut jednoglasno i da je značajan za socijalnu stabilnost i ekonomsku sigurnost radnika u Srbiji. Najave ukazuju na nastavak dijaloga i moguće nove korekcije minimalne zarade u narednim godinama. Danas Nova Vreme Glas Zaječara Dnevnik Insajder

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Zoran Mihajlović izjavio je da će sindikat tražiti veće povećanje minimalne zarade za 2026. godinu od predviđenih 10,1 odsto, odnosno sa 500 na 550 evra, dok je vanredno povećanje minimalca za 2025. godinu prihvaćeno jednoglasno. N1 Info Moj Novi Sad

Sindikati su izrazili nezadovoljstvo predloženim rešenjem povećanja minimalne cene rada, dok je počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković potvrdio da će povećanje neoporezivog dela za privrednike uslediti tek od naredne godine. Biznis.rs Niške vesti