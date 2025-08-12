Srednji kurs dinara za evro 117,1713 dinara

RTV pre 6 sati  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,1713 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,1713 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou, kao i od početka godine biti niži za po 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,5 odsto i iznosi 100,9227 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je 0,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 6,2 odsto, a od početka godine za 11,4 odsto.
Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

