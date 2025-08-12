Narodna banka Srbije: Zvanični srednji kurs danas je 117,17 dinara za evro

Kurir pre 16 minuta  |  Beta
Narodna banka Srbije: Zvanični srednji kurs danas je 117,17 dinara za evro

Zvanični srednji kurs danas je 117,1713 dinar za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Zvanični srednji kurs juče je bio 117,1721 dinara za jedan evro. Dinar prema evru danas vredi isto kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i na početku ove godine. Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabija bila kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,2530 dinara. Kurir.rs/Beta
RTV pre 5 sati
