Promena vremena u Srbiji: obilni pljuskovi, grmljavina i hladni front sa padom temperature 16. i 17. jula

Danas promenljivo vreme sa lokalnim pljuskovima, večeras i noću intenzivnije nepogode u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, sutra širenje nepogoda i značajan pad temperature, naročito u južnoj Srbiji.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava na promenljivo vreme u Srbiji 16. jula sa dužim sunčanim intervalima i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Večernji i noćni pljuskovi biće intenzivniji, praćeni gradom, jakim ili olujnim vetrom i padavinama od 20 do 40 mm naročito u Vojvodini i zapadnoj Srbiji.

U četvrtak 17. jula nepogode će se proširiti na jug i istok Srbije, sa lokalnim pljuskovima, grmljavinom, gradom i jakim vetrom. Posebno se ističe da će u južnoj Srbiji posle podne pljuskovi i grmljavina biti izraženiji, ponegde i uz grad i jak vetar. RHMZ će izdavati hitna upozorenja za pogođena područja jedan do dva sata unapred.

Temperatura danas varira od 27 do 36 stepeni, uz umeren do jak severozapadni vetar, a krajem dana i tokom noći očekuje se nagli pad temperature i jače naoblačenje. Hladni front koji brzo prelazi preko Srbije donosi obilnu kišu, pljuskove sa grmljavinom i osetno svežiju vazdušnu masu, sa maksimalnom temperaturom u četvrtak od 20 do 30 stepeni.