Istraživanje o popularnosti studentske liste među biračima pod znakom pitanja: Objavila ga firma sa jednim zaposlenim

U javnosti se danas pojavilo istraživanje javnog mnjenja rađeno od strane agencije Sprint Insight, koje govori da bi u slučaju da se vanredni parlamentarni izbori održe danas studentska lista imala veću podršku građana od liste predvođene predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Navedena agencija, kako pišu mediji, ima samo jednog zaposlenog, a istraživanje je navodno sprovedeno metodom "lice u lice" sa oko 1.500 ispitanika u periodu od 23. juna do 5. jula ove godine. Istraživanje je navodno naručila fondacija "Better Future for Serbia". Prema pisanju medija, navedena fondacija nema zvanični veb-sajt, nije registrovana u Agenciji za privredne registre Srbije (APR). Takođe, Google pretraga ne daje nikakve rezultate kada je u pitanju