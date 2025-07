Vremenska prognoza za Srbiju 17. i 18. jula 2025: nepogode i zahlađenje, najava toplog vikenda

Naslovi.ai pre 30 minuta

RHMZ upozorava na nepogode u južnoj Srbiji, dok se za petak očekuje stabilizacija vremena sa sunčanim intervalima i porastom temperature.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenja za 17. jul 2025. godine zbog nestabilnog vremena u Srbiji, sa pljuskovima, grmljavinom, mogućim gradom i jakim vetrom naročito na jugu zemlje. Južnu i jugoistočnu Srbiju zahvata nestabilno vreme sa kišom, pljuskovima, jakim vetrom i gradom, zbog čega je aktiviran žuti meteo-alarm.

Tokom jutra i prepodneva veći deo Srbije biće pretežno oblačan sa mestimičnom kišom, dok će na krajnjem jugu i jugoistoku biti pretežno sunčano. U Beogradu je zabeležen jak pljusak ujutru, a kiša i pljuskovi sa grmljavinom zahvataju severozapadne i severne predele, uključujući Vojvodinu i šire područje prestonice.

RHMZ najavljuje i nagli porast temperature od vikenda sa mogućim tropskim talasom i temperaturama do 40 stepeni, što predstavlja značajnu promenu u vremenskim uslovima nakon današnjeg osveženja. Od subote 19. jula očekuje se osetan porast temperature, a u nedelju i početkom naredne sedmice biće veoma toplo sa temperaturama od 34 do 40 stepeni.