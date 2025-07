Orlići srušili Španiju i plasirali se u polufinale Evropskog prvenstva!

Veliki uspeh! Mlada reprezentacija Srbije za igrače do 20 godina plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva! Orlići Marka Marinovića nadigrali su u četvrtfinalu Španiju sa 76:66.

Ovaj trijumf došao je prevashodno u poslednjoj četvrtini gde je naš nacionalni tim potpuno nadigrao Španiju. Crvena furija vodila je pet poena na poluvremenu, a onda je Srbija pokazala ko je zapravo furija. Ubacili su Orlići 31 poen u poslednjih 10 minuta, od čega čak sedam trojki kojima su sa minus sedam do kraja stigli do plus deset. Najefikasniji u pobedi Srbije bili su Nikolić sa 22, Mušicki 14, Savanović sa 13 i Gačić i Ristić sa po 12 datih poena. U