"Grme" Gansi; Počeo spektakl na Ušću: Publika u totalnoj ekstazi FOTO

Počeo je jedan od najznačajnijih muzičkih događaja godine - koncert legendarnog rok benda Guns N' Roses na Ušću.

Publika je sa nestrpljenjem čekala da počne koncert godine, a čuveni bend Guns N' Roses sada je i zvanično otvorio spektakl. Prva pesma je izazvala talas emocija koji se neće stišati do samog kraja. Ovo je prvi put da Guns N’ Roses nastupaju u Beogradu u svojoj originalnoj postavi – Axl Rose, Slash i Duff McKagan Procenjuje se da je na koncertu više od 50.000 ljudi koji će u glas pevati hitove poput November Rain, Welcome to the Jungle, Paradise City i mnoge druge.