Nemačka zamka Za Ukrajinu Merc zakucao ekser u sanduk Zelenskog

Nemački kancelar Fridrih Merc izrazio je sumnju u mogućnost pridruživanja Ukrajine Evropskoj uniji do 2034. godine, rekavši da je malo verovatno da će do pristupanja doći u trenutku koji bi uticao na srednjoročne finansijske planove bloka, koji traju do 2034. godine.

"Za nas je apsolutni najveći prioritet, pre svega, da učinimo sve što je moguće da se okonča ovaj rat. Onda ćemo razgovarati o obnovi Ukrajine... ali to će trajati nekoliko godina... Verovatno neće ni uticati na trenutne srednjoročne finansijske izglede EU", rekao je Merc nakon sastanka sa rumunskim predsednikom Nikušorom Danom u Berlinu. Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je u februaru da bi Ukrajina mogla da se pridruži EU pre 2030.