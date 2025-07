Novi ratni pakao, obe strane brutalno raspalile! Dok Kijev napada Moskvu, Rostov i Voronjež, Rusi uzvraćaju po Odesi, Pavlogradu...

Noć između 18. i 19. jula 2025. godine obeležila je dosad najveću sinhronizovanu ukrajinsku dron ofanzivu, koja je istovremeno pogodila Moskvu, Kijev i više ruskih regiona, potvrđujući koliko su bespilotne letelice postale ključni element u savremenom ratu. Napadi su izvedeni uprkos upozorenju američkog predsednika Donalda Trampa da su udari na rusku prestonicu „neprihvatljivi“.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je tokom noći uništeno ukupno 93 ukrajinska drona, uglavnom avionskog tipa, iznad devet regiona, uključujući Moskovsku, Rostovsku, Voronješku, Brjansku, Orlovsku i Kalinjingradsku oblast. Ukraine hit Russia with brutal Drone attack last night. They absolutely hammered Moscow and other areas inside Russia along with occupied territory. The focus was likely operational hubs ahead of Russia’s up and coming second summer