Amss: Na graničnim prelazima zadržavanja do 45 minuta

BEOGRAD: Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na graničnim prelazima, na putničkim terminalima (PMV) vozila se zadržavaju do 45 minuta, a na teretnim (TMV) do sat vremena, navodi se u saopštenju AMSS.

Putnička vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Preševo zadržavaju se 45 minuta, na Gradini 30 minuta i na Sremskoj Rači 60 minuta, a na ulazu u Srbiju na Horgošu čekaju 45 minuta, Batrovcima i Šidu 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije. Granični prelaz Bajmok–Bačalmaš će u periodu od 4. jula do 8. septembra raditi svakog petka, subote i nedelje od 7 do 24 časa, umesto od 7 do 19 časova. Granični prelaz