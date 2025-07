VIDEO: Biciklisti u protestnoj vožnji od Novog Sada do Vrbasa

Biciklisti danas voze protestnu vožnju od Novog Sada do Vrbasa.

Biciklisti će do Vrbasa voziti preko Rumenke, Kisača, Stepanovićeva, Zmajeva i Bačkog Dobrog Polja. U povratku će ići putem preko Srbobrana, Siriga i Čeneja. Planirane su pauze u svim tim mestima, a nazad u Novi Sad trebalo bi da stignu oko 20 časova.