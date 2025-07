Vilagoš osvojila zlato na Evropskom prvenstvu za mlađe seniorke

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju u disciplini bacanje koplja na Evropskom prvenstvu za mlađe seniorke u norveškom Bergenu.

Vilagoš je od prve serije, u kojoj je bacila 59,11 metara, bila u vođstvu. Najbolji hitac od 62,41 metar imala je u šestoj seriji. Serbia’s second gold medal of the evening! 6️⃣2️⃣.4️⃣1️⃣m for Adriana Vilagos to win javelin gold in #Bergen2025! pic.twitter.com/xAJtEFob2m — European Athletics (@EuroAthletics) July 19, 2025 Srebrnu medalju je osvojila Čehinja Petra Sicakova sa hicem od 58,14 metara koji je ostvarila u petoj seriji. Nemica Mirja Lukas je zauzela treće