Požar na deponiji Golo brdo pod kontrolom

Požar na deponiji Golo brdo izazvan naglim oslobađanjem metana je pod kontrolom i nema opasnosti da se proširi na obližnju šumu.

Do incidenta je došlo kada se metan, prirodni gas koji nastaje razgradnjom komunalnog otpada, u visokoj koncentraciji nakupio u jednom delu deponije. Usled varničenja ili visoke temperature došlo je do eksplozije, a zatim i do širenja plamena. Vatra je, uz gust dim, zahvatila površinske slojeve otpada, ali su sve raspoložive jedinice brzo reagovale i preuzele kontrolu nad situacijom. Na terenu su pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica, radnici JKP “Gradska