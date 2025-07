Orlići ostali bez finala Evropskog prvenstva!

Košarkaška reprezentacija Srbije za igrače do 20 godina starosti nije uspela da se plasira u finale Evropskog prvenstva. Orlići koje sa klupe predvodi Marko Marinović poraženi su u polufinalu od Italije rezultatom 85:78. Bez obzira na to, pamtiće se ovaj turnir po uspešnom izdanju našeg tima.

Ostavili su zaista pozitivan utisak i za to im se mora odati priznanje. Naš nacionalni tim se držao dobro do poluvremena, ali je u trećoj četvrtini dopustio Italijanima da naprave samo u toj deonici 11 poena razlike i posle toga nije bilo povratka u meč. Orlići su dali sve od sebe u poslednjoj deonici, topili prednost Azura, ali nisu uspeli do preokreta. Srbija će se u nedelju od 17.00 boriti sa poraženim iz meča Litvanija – Francuska za bronzanu medalju na ovom