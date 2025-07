Ekspo je motor koji će pokrenuti razvoj Srbije, poručio je Vučić

„Ekspo nije samo svečanost, već je to „motor“ koji će pokrenuti razvoj brojnih oblasti u zemlji, od turizma i ugostiteljstva, preko građevinarstva i saobraćaja, do trgovine i inovacija“,rekao jeAleksandar Vučić u videu objavljenom na Istagram profilu avucic.

Na objavjenon videu se radovi na prostoru gde će se 2027. godine održati specijalizovana izložba Ekspo. On je istakao da je Ekspo napredak, Ekspo je Srbija okrenuta svetu. Dodao je da je vera u napredak i „bolje sutra“ dovela do toga da se danas uspešno gradi i uređuje prostor za tu izložbu. „Vera u zajednički cilj, da izradimo bolje sutra, dovela nas je do ovog trenutka i nastaviće da nas vodi napred tim. Za nas, budućnost nije nešto što čekamo. Za nas, budućnost