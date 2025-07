"Ivan da mi se zahvali jer ima stan u kojem živi" Jelena Ilić i dalje besna na bivšeg muža: Ne znam šta je s tim čovekom!

Jelena Ilić došla je na finale "Elite 8" i oplela po bivšem mužu Ivanu Marinkoviću. - Odlično sam, ja sam bez stresova.

Ivan mi i dalje visi na vratu, ne znam šta je sa tim čovekom. Priča o meni i kada nisam takmičar. To je očekivano od njega, da me ne komentariše ne bi bio zanimljiv. Koga zanima njegovo mišljenje o bilo čemu - rekla je Jelena, pa otkrila da li je očekivala bolji plasman. - Iskreno, nisam ništa očekivala jer nisam taj tip. Nije mi to bitno. Zna se da smo ovde zbog para, dve nedelje pred finale mi je bilo savršeno vreme da izađem jer sam bila preumorna fizički. Meni