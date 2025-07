"Izbegavao sam da gledam jovanove i enine intimne odnose" Pejin brat smatra da se Čolićeva ne može oprati od uvreda koje je uputila njegovoj porodici

Jovan Pejić Peja ima jaku podršku u finalu "Elite 8". u Šimanovce su došli njegova majka Zlata Petrović, otac Zoran Pejić Peja i brat Miki Dudić sa ćerkom Vasilisom.

On je zadovoljan Jovanovim učešćem u rijalitiju. - Žao mi je što Jovan nije bio tu kada sam slavio ćerki punoletsto, ali ćemo to nadoknaditi sada, možda i sa najvišim plasmanom. Očekujemo najbolje, videćemo. Ima pozitivne komentare. Šta kažu Peja i Zlata, kako ćete ga dočekati? - Dočekaćemo ga u kućnoj atmosferi, da se odmori i rehabilituje pa ćemo možda da organizujemo neku žurkicu, neki porodični ručak. Prihvatate li Enu Čolić na to porodično okupljanje? - To