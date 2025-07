"Tražiću DNK da bih dokazao mami da je Dete moje" Munjez otkrio planove nakon Elite: Njoj mora da se dodvorim

Danijel Dujković Munjez zauzeo 20. mesto u Eliti 8, a sada, nakon što je ispao iz finala rijalitija otkrio je da planira da pokrene postupak i dokaže očinstvo nad detetom za koje Stefani Grujić tvrdi da je njegovo. - Mama se ne slaže sa mojim odlukama.

Volim je najviše na svetu, ali imam svoj stav i ne interesuje me te stvari. Smatram da sam sada ispravan iako sam udario glavom o zid sto puta. On kaže da je uveren da je dete njegovo, ali da će ipak tražiti DNK test. - Dete je moje, moja majka može da priča šta hoće. To sam joj ja izjavio jer sam ja prvi rekao kada je stiglo saopštenje da sam postao otac, da želim DNK. To je bilo od šoka, kasnije kada sam izračunao to je to. Pogrešio sam tom svojom izjavom.