RHMZ upozorava na novi toplotni talas sledeće sedmice, temperatura i do 42 stepena

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na novi toplotni talas koji će biti najizraženiji na jugu i istoku Srbije. Od sutra do petka očekuje se maksimalna temperatura od 35 do 40 stepeni, a u petak i do 42 stepena uz pojačan jugozapadni vetar.

Tokom današnjeg dana biće promenljivo oblačno i toplo sa dužim sunčanim intervalima. Pre podne na severu i zapadu, a u drugom delu dana u ostalim krajevima Srbije lokalna pojava kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Porast maksimalne dnevne temperature očekuje se od sutra. Do petka se očekuje temperatura od 35 do 40 stepeni, a u petak i do 42 stepena uz pojačan jugozapadni vetar. Na području Beograda naredne nedelje biće najtopliji ponedeljak i četvrtakm,