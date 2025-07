Vremenska prognoza 21. jul 2025.

Vrelina sa severa Afrike ponovo se širi Balkanom. To je četvrti put od početka juna. Upaljen crveni meteo alarm, najviši stepen upozorenja na vrućine i rizike koje sa sobom nosi. Od ponedeljka do četvrtka temperatura će biti od 37 do 40 stepeni, a u petak i do 42 kada će duvati topli vetar fen. Zbog jakog toplotnog talasa i dugotrajne suše, velika je opasnost od izbijanja požara i zato je RHMZ pokrenuo sistem SMS hitnih informacija građanima na oprez i budnost i to najviše na istoku i jugu zemlje gde već

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 21.07.2025. Ponedeljak: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, na severu Vojvodine i na Kosovu i Metohiji posle podne pojačan, južnih smerova, a u toku noći u Vojvodini u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 23, a najviša od 36 do 40 stepeni. Upozorenja: Tmax ≥ 38 stepeni, verovatnoća 90%. 22.07.2025. Utorak: Iznad većeg dela pretežno sunčano i veoma