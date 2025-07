Detalji krvavog zločina u okolini Niša Oficir u penziji ubio ženu nožem

Osumnjičeni je zločin izvšio u porodičnoj kući, a na ulaznim vratima vidljiva je policijska traka kojom je zapečaćeno mesto ubistva

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu uhapsili su M. R. (1950) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. On je jutros, u okolini Niša, nožem usmrtio svoju sedamdesetčetvorogodišnju suprugu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu. M.R. bio je vojno lice u penziji, a službovao je u Severnoj Makedoniji. Kako prenose mediji,