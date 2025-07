Novi toplotni talas u Srbiji sa rekordnim temperaturama i povećanim rizikom od požara

Naslovi.ai pre 18 minuta

Od 21. do 26. jula očekuje se intenzivan toplotni talas sa temperaturama do 50 stepeni i upozorenjima zbog povećanog rizika od požara, naročito na jugoistoku Srbije.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je crveni meteo-alarm zbog novog toplotnog talasa koji će trajati od 21. do 26. jula, sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni, a u petak lokalno i do 42 stepena, najizraženijim na jugu i istoku Srbije. Beta Blic N1 Info

MUP i RHMZ upozoravaju na povećan rizik od požara zbog dugotrajne suše i visokih temperatura, naročito u šest okruga na jugoistoku Srbije. Aktiviran je sistem hitnih SMS obaveštenja za građane. Danas NIN Insajder Blic Gradski portal 018 Alo Stav.life Alo

Vremenska prognoza predviđa pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa slabim do umerenim južnim vetrom, koji će se pojačati na severu Vojvodine i Kosovu. Najtopliji dani biće ponedeljak, četvrtak i petak. Telegraf Alo Nedeljnik

Stručnjaci savetuju hronične bolesnike da prilagode terapiju i da piju dovoljno tečnosti, izbegavajući zaslađene napitke. Takođe, upozoravaju na oprez zbog visokih temperatura i mogućih zdravstvenih rizika. RTS RTV

Vatrogasne službe prate situaciju zbog aktivnih požara u Novom Sadu, Novom Pazaru, Kragujevcu i Čajetini, a spaseno je 15 osoba u prethodnom periodu. Apeluje se na građane da budu oprezni i informisani. RTV NIN

U Srbiji je pre podne najtoplije bilo u Novom Sadu i Negotinu sa 34 stepena, dok su na Kopaoniku i u Sjenici temperature bile niže, oko 21 i 22 stepena. U Zaječaru i Zrenjaninu zabeležene su temperature od 33 stepena, a više od 30 stepeni izmereno je i u Beogradu, Valjevu, Kragujevcu, Dimitrovgradu, Kikindi, Somboru i Ćupriji. Telegraf Alo

RHMZ savetuje građane da prate meteorološke uslove i slede savete nadležnih službi zbog visokog UV indeksa, koji je danas najviši u Sjenici (10), dok je u Beogradu i ostalim delovima Srbije između 8 i 9. Euronews

Za područje Pirotskog okruga i jugoistočne Srbije izdato je upozorenje na ekstremno visoke temperature od 35 do 42 stepena, što predstavlja opasnost za zdravlje posebno hroničnih bolesnika i osoba pod terapijom. Plus online Pirotske vesti

Topao vazduh sa severa Afrike aktivirao je crveni meteo-alarm koji će biti na snazi u celoj Srbiji, a u šest okruga na jugoistoku Srbije na snazi su meteorološka i MUP-ova upozorenja zbog dugotrajnog toplotnog talasa. RTS

Današnja vremenska prognoza za Srbiju predviđa pretežno sunčano i veoma toplo vreme sa najvišim dnevnim temperaturama od 36 do 40 stepeni i vetrom slabim do umerenim, koji će posle podne pojačati na južne smerove, a u toku noći skretati na severozapadni. RTV Novi Pazar

Crveni meteo alarm ukazuje na opasne vremenske uslove koji mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i ugroziti bezbednost ljudi i životinja. Glas Zapadne Srbije

U 12 sati danas u Kragujevcu, Negotinu i Zaječaru izmereno je 36 stepeni, dok su temperature u Novom Sadu, Valjevu, Smederevskoj Palanci, Ćupriji, Nišu i Kruševcu dostigle 35 stepeni, a u Beogradu 34 stepena. Mondo

U popodnevnim satima danas u Vršcu izbio je veliki požar u atarima blizu aerodroma, koji je zahvatio njive i nisko rastinje. Uzrok požara i materijalna šteta nisu poznati. Mondo

U Novom Sadu, na Bulevaru Patrijarha Pavla, elektronski termometri pokazali su temperature do 45 stepeni, dok su građani prijavljivali i do 50 stepeni na direktnom suncu, što dodatno pojačava opasnost od toplotnog udara. Kurir