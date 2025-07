Muškarac ubio suprugu u Nišu

U Nišu, kako se sumnja, muškarac je ubio svoju suprugu.

Kako je saopštio MUP, uhapšen je sedamdesetpetogodišnji muškarac zbog sumnji da je usmrtio svoju ženu. Sumnja se da je on jutros nožem usmrtio svoju sedamdesetčetvorogodišnju suprugu. Prijavite nasilje: Policija: 192 Jedinstveni SOS telefon za Vojvodinu: 0800-10-10-10, besplatan poziv radnim danima od 10 do 20h Sigurna ženska kuća Novi Sad, CSR: 021/64-65-746, svakog dana od 00 do 24h Novi Sad "Iz kruga Vojvodina": 021/447-040, 066/447-040, 0800-10-10-10 radnim